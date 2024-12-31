Випадок видачі ордера на затримання чинного президента Південної Кореї став першим у країні.

Суд Південної Кореї видав ордери на затримання президента Юн Сок Йоля, якому парламент оголосив імпічмент та обшук його офісу, а також резиденції через звинувачення у заколоті у зв'язку з короткочасним оголошенням ним воєнного стану, пише Associated Press.

Такий випадок видачі ордера на затримання чинного президента Південної Кореї став першим. За словами експертів, шансів на затримання або обшуки є мало, якщо Юна офіційно не відсторонять від посади.

У заяві Управління з розслідування корупції серед високопосадовців йдеться, що західний окружний суд Сеула видав ордери на затримання Юна та на обшук президентського офісу й резиденції в центрі столиці. У відомстві наголошують, що триває розслідування щодо того, чи була заява Юна від 3 грудня повстанням.

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"За південнокорейським законодавством, лідеру заколоту може загрожувати смертна кара або довічне ув'язнення, якщо його визнають винним. Юн має президентський імунітет від більшості кримінальних переслідувань, але цей привілей не поширюється на звинувачення в заколоті або державній зраді", - пояснили в AP.

У виданні нагадали, що повноваження Юна були призупинені після того, як 14 грудня підконтрольна опозиції Національна асамблея проголосувала за його імпічмент через те, що він запровадив воєнний стан у країні.

Згідно із законом, президент у Південній Кореї може оголошувати воєнний стан лише під час війни або схожих надзвичайних ситуацій та не має права призупиняти роботу уряду навіть в умовах воєнного стану.

Водночас Юн запевняє, що його указ був законним актом управління та назвав його попередженням для головної ліберальної опозиційної Демократичної партії, яку він назвав "монстром" і "антидержавною силою", що використовувала свою законодавчу більшість для імпічменту вищих посадових осіб, підриву урядового бюджету і яка, за його словами, симпатизує КНДР.

За словами експертів, Юн, ймовірно, проігнорує ордери.

"Він вже ухилявся від неодноразових запитів слідчих органів з'явитися на допит, а служба безпеки президента заблокувала спроби обшуку його офісу і резиденції, посилаючись на закон, який забороняє обшуки на об'єктах, що містять державну таємницю", - підкреслили у виданні.

Своєю чергою адвокат президента Юн Кап Кюн назвав ордер на затримання "недійсним" і "незаконним", наголосивши, що антикорупційне відомство не має законних повноважень розслідувати звинувачення у заколоті.

Імпічмент президента у Південній Кореї - що відомо

Як писав УНІАН, парламент Південної Кореї підтримав імпічмент президента Юн Сок Йоля. "За" проголосували 204 депутати, а проти - 85.

Напередодні цього у Південній Кореї на протести вийшло понад 100 тисяч людей, які вимагали відставки президента. Попри холод, громадські групи, профспілки, студенти та інші громадяни заповнили вулиці біля Асамблеї у західному Сеулі, тримаючи плакати із закликами до імпічменту Юна.

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