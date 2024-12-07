Відомо, що напередодні президент Південної Кореї оголосив воєнний стан, після чого таке рішення було швидко скасовано.

У Південній Кореї понад сотня тисяч людей зібралися перед Національною асамблеєю, вимагаючи відставки президента Юн Сук Йоля. Відомо, що законодавці скликали пленарне засідання для голосування за пропозицію про його імпічмент через хаос в країні, який пов'язаний з воєнним станом, пише Yonhap.

Попри холод, громадські групи, профспілки, студенти та інші громадяни заповнили вулиці біля Асамблеї у західному Сеулі, тримаючи плакати із закликами до імпічменту Юна.

"Скиньте його", - було написано на одному з плакатів.

У виданні нагадали, що законодавці скликали загальні збори в суботу ввечері, аби проголосувати за пропозицію про імпічмент Юна через його рішення оголосити воєнний стан на початку цього тижня, яке було скасовано після того, як парламент проголосував за його відхилення.

"Сьогодні, прямо тут, ми відзначимо кінець Юн Сок Йоля. Покараємо його ще потужнішими протестами", - зазначив лідер KCTU (Корейська конфедерація профспілок - УНІАН) Ян Гюн Су.

За даними поліції, станом на 7 грудня 17:30 за південнокорейським часом до протестів приєдналися близько 149 тисяч людей. Водночас організатори наголошували, що було 1 мільйон.

Водночас корейська асоціація адвокатів заявила, що підтримує імпічмент президента:

"Ми згодні з імпічментом президента за порушення конституційного порядку через неконституційне оголошення воєнного стану".

Своєю чергою парламент країни не зміг ухвалити імпічмент президента, адже депутати керівної партії бойкотували засідання, пише Yonhap News.

Відомо, що для імпічменту необхідно 200 із 300 голосів депутатів, проте представники президентської партії, яка займає 108 місць у парламенті, почали покидати залу Національної асамблеї перед винесенням цього законопроєкту.

Воєнний стан у Південній Кореї - що відомо

Як писав УНІАН, Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану у Південній Кореї. Тоді він зазначав, що таке рішення ухвалено для того, аби викорінити пропівнічнокорейські сили і підтримати конституційний порядок у країні.

Водночас парламент країни проголосував проти рішення президента. Рішення було прийнято після того, як депутати з опозиції намагалися прорватися до парламенту, аби провести процедуру голосування.

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