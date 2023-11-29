Йдеться про 12 людей - 10 ізраїльтян та двоє громадян Таїланду, серед яких дев'ять жінок та одна дитина.

Бойовики ХАМАС звільнили чергову групу заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль. Їх передали представникам Червоного Хреста.

Як повідомляє ЦАХАЛ, йдеться про 12 звільнених заручників, серед яких 10 ізраїльтян та двоє громадян Таїланду. Після проходження початкового медичного обстеження їх відправили на гелікоптерах до лікарень Ізраїлю.

"Звільнені заручники прямують до лікарень, де вони возз'єднаються зі своїми сім'ями", - додали у ЦАХАЛ.

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Офіційний представник МЗС Катару Маджид бен Мухаммед аль-Ансарі повідомив на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter), що серед звільнених - дев'ять жінок та одна дитина.

"Одна з жінок має австрійське громадянство, дві - громадянство Аргентини, ще одна - громадянство Філіппін", – написав він.

Звільнення ізраїльських заручників з полону - деталі

23 листопада Ізраїль і ХАМАС почали перемир'я, частиною якого стала домовленість про обмін утримуваними особами. Того ж дня була звільнена перша група з 13 громадян Ізраїлю, 10 громадян Таїланду і 1 громадянина Філіппін. Ізраїль відпустив 39 палестинців.

Наступного дня, у суботу, стався другий обмін, за яким на волі опинилися 13 ізраїльтян і 4 тайці. У неділю ХАМАС відпустив ще 14 ізраїльтян і трьох громадян Таїланду.

27 листопада ХАМАС звільнив ще одинадцять громадян Ізраїлю, які перебували в полоні. Про це йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю.

22 листопада Ізраїль погодився на тимчасове припинення вогню в Секторі Гази в обмін на повернення 50 заручників ХАМАС. Також вони погодилися відпустити близько 150 палестинців і пропустити в Газу гуманітарну допомогу і паливо.

ЦАХАЛ вже пообіцяв, що Ізраїль продовжить операцію в Газі після перемир'я.

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