За попередньою версією, нападник вдерся у квартиру з метою пограбування.

У польському місті Легниця у ніч проти 16 квітня невідомий чоловік напав з ножем на трьох українок.

Як повідомляє польське видання LCA, в результаті нападу загинула 37-річна українка, її 14-річна донька та ще одна жінка отримали поранення.

За даними ЗМІ, зловмисник проник у квартиру, де мешкали українки, щоб пограбувати їх. Першою грабіжника побачила 37-річна жертва. Нападник завдав їй смертельних поранень ножем. Після цього зловмисник напав з ножем на 14-річну дівчину, яка прокинулася від криків мами, а також ще одну жінку, що перебувала у квартирі.

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14-річну постраждалу з колото-різаними ранами грудей ушпиталили. Вона перебуває у тяжкому стані. Інша постраждала українка отримала поранення рук.

Поліція вже знайшла та затримала нападника неподалік від місця злочину. Чоловік був у крові і мав зі собою закривавлений ніж. Затриманий раніше вже був судимий за злочини проти власності.

Українці у Польщі - останні новини

Новини за участю українців досить часто з'являються у польській пресі. Раніше 42-річна біженка з України кидалася під колеса автомобілів у Варшаві, дізнавшись про те, що Росія вбила її 20-річну доньку.

Згодом повідомлялося, що у Варшаві українка пробігла три кілометри по коліях за поїздом, в якому залишилися її діти. Жінку зупинила поліція та допомогла їй зустрітися з дітьми.

Крім того, у Польщі українка заявила, що її зґвалтував водій популярного сервісу таксі, коли вона поверталася з вечірки.

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