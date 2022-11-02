Історія закінчилася благополучно - завдяки швидкій реакції служб, мати знову змогла зустрітися з дітьми.

У Варшаві українка пробігла три кілометри по коліях за поїздом, в якому залишилися її діти.

Як повідомляє видання wyborcza.pl, з посиланням на поліцію, подія трапилася 29 жовтня. Уродженка України їхала з трьома дітьми на поїзді до Варшави. Але коли вона ненадовго зійшла з перону на одній зі станцій, потяг рушив. Жінка пробігла три кілометри по коліях позаду складу, перш ніж її зупинила поліція.

"Далі поїзд відправився в Радом, згідно з розкладом, минаючи станцію Скаржисько-Кам'яна. Зневірена мати бігла по коліях за поїздом", - розповів прес-офіцер поліції Скаржиська Ярослав Гвуздзь.

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Завдяки швидкій реакції служб, мати знову змогла зустрітися зі своїми дітьми.

За словами поліцейських, жінка нервувала і не відповідала на питання. Через кілька хвилин українка повідомила, що в поїзді, який вона намагалася наздогнати, були її діти. Правоохоронці швидко вийшли на контакт зі співробітниками охорони шляхів і дізналися, що поїзд повинен зупинитися в Радом.

У цей час працівники залізниці займалися дітьми, що залишилися в поїзді. Матері також дали можливість поговорити з дітьми по телефону і заспокоїти їх.

В результаті українку довезли до залізничної станції в Радомі, де вона зустріла дітей і вирушила з ними до Варшави.

Українські біженці за кордоном

Віце-прем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала українців, які виїхали з країни через війну, перезимувавши за кордоном.

"Буду просити не повертатися, нам потрібно пережити зиму. На жаль, мережі не витримають, ви бачите, що робить Росія", - підкреслила вона.

Крім того, Болгарія продовжила програму розміщення біженців з України на необмежений термін. Станом на 31 жовтня всього 852998 українців в'їхали до Болгарії, починаючи з 24 лютого.

У 2023 році в Україну з-за кордону повернеться тільки частина біженців. У Кабміні прогнозують, що наступного року на батьківщину повернуться 1,8 млн українців.

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