Він врізався у вантажівку, за кермом якої також був українець.

У ніч на 9 липня неподалік від польського міста Хелм український автобус врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі.

Як повідомляють в люблінській поліції, вночі 44-річний водій автобуса Volkswagen в'їхав у задню частину сідельного тягача Renault, припаркованого на узбіччі дороги. Водієм вантажівки також був громадянин України, він у цей час спав.

В результаті аварії на місці помер 33-річний пасажир автобуса, ще вісім осіб доставили в лікарню. За останніми даними, дві людини отримали тілесні ушкодження.

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Відзначається, що водій їхав по національній дорозі K12 з Любліна в бік Хелма, він був тверезий. Аварія сталася на неосвітленій ділянці. За попередніми даними, український автобус прямував у бік кордону, повідомили правоохоронці виданню TVP Info.

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Нагадаємо, в кінці лютого на польській трасі зіткнулися автобуси, що перевозили українців. Один з них перекинувся, в лікарню госпіталізували п'ять осіб.

У червні у Великопольському воєводстві п'яний водій влаштував масштабну аварію, вилетів на узбіччя і збив велосипедистів. Постраждали п'ятеро людей, серед них - 14-річний українець. Підліток помер у лікарні.

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