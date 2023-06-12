Трагедія сталася в Малопольському воєводстві.

У Польщі п'яний водій влаштував ДТП, жертвою якого став 14-річний українець. Хлопчик помер у лікарні через деякий час після аварії, повідомляє InPoland.

Як розповів речник польської поліції Анджей Боровяк, дорожній інцидент стався в Шамотульському повіті Великопольського воєводства. Водій легковика Fiat Seicento з метою обережності знизив швидкість, коли почав наближатися до двох велосипедистів на узбіччі. Однак їхав слідом водій на Volkswagen Passat не зреагував на зміну швидкості першої машини і зіткнувся з нею.

В результаті удару Fiat викинуло в зустрічну смугу руху, де він зіткнувся з Opel Corsa. Водій Volkswagen вилетів на узбіччя, де збив тих самих велосипедистів. В результаті ДТП були госпіталізовані п'ять осіб, включаючи одного з велосипедистів — 14-річного українця. Згодом він помер у лікарні.

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Як швидко встановили поліцейські, водій автомобіля Volkswagen, який влаштував цю аварію, перебував у нетверезому стані. В його організмі виявили 1,6 проміле алкоголю. Зараз він затриманий.

Українці в Польщі - останні новини

Половина громадян України, які проживають у Польщі, приїхали до країни з дітьми віком до 18 років. Як з'ясували соціологи, це радикально відрізняється від ситуації 2021 року, серед українців, які перебувають у Польщі, діти при собі були лише у 11%.

Велика кількість українських дітей у Польщі викликала сумне, але неминуче зростання статистики трагічних інцидентів за їх участю. Так на початку червня на польській залізниці трагічно загинув український підліток. 17-річного юнака збив потяг у Малопольському воєводстві.

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