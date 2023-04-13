В результаті аварії постраждали четверо пасажирів - троє жінок і 15-річний хлопець були доставлені в місцеву лікарню.

У Польщі сьогодні перекинувся автобус з українцями, в результаті ДТП є постраждалі.

Як повідомляє видання Inpoland, аварія сталася на трасі Ельжбеціне. В автобусі, який прямував з Познані в Україну, їхали 12 пасажирів і два водії.

В результаті аварії постраждали четверо пасажирів - троє жінок і 15-річний хлопець були доставлені в місцеву лікарню.

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У поліції стверджують, що водій автобуса намагався уникнути зіткнення з косулею, яка несподівано вибігла на дорогу. В результаті невдалого маневру автобус вилетів на узбіччя, а потім перекинувся.

ДТП з українцями в Європі - подробиці

26 лютого о 04:00 в Польщі на трасі А4 в районі міста Заблотка на смузі руху в бік прикордонного переходу в Корчові сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автобусів. У автобусах перебували 12 громадян України.

У Молдові в результаті аварії, в яку потрапив автобус, постраждали п'ятеро громадян України, їхньому життю нічого не загрожує.

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