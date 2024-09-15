Для допомоги в евакуації місцевих мешканців було направлено вертоліт Мі-17.

Польське місто Строне-Шльонське (Нижньосілезьке воєводство) опинилося під водою через прорив дамби на річці Моравка. Про це повідомляє TVP Info.

Зазначається, що для допомоги в евакуації було направлено вертоліт Мі-17. При цьому регіон практично недоступний: туди можуть потрапити лише екстрені служби. Людей евакуювали, річка вийшла з русла, вода затопила будівлі.

"Десять вулиць у центрі міста Клодзко (Нижньосілезьке воєводство) опинилися під водою. Глибина води в підтоплених кварталах у центрі міста коливається від 50 см до 1,5 метра", - пише видання.

Поліція звернулася до мешканців підтоплених територій з проханням співпрацювати зі службами під час евакуації. Буває, що мешканці спочатку відмовляються від евакуації, а звертаються за допомогою лише тоді, коли ситуація критична.

"Хвиля величезна, ситуація справді драматична, зв’язок із мешканцями міста та прилеглих сіл ускладнений, у них немає світла та води", – розповіла мешканка міста Вікторія.

Негода в Європі - останні новини

У неділю, 15 вересня, через повені у Польщі та Чехії залізничники скасували низку рейсів до України. Як повідомили у прес-службі Укрзалізниці, обидва поїзди з Праги — до Чопа і до Перемишля — досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси.

У відомстві нагадали, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який наш рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків.

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