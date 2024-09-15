Через повені у Польщі та Чехії скасували низку рейсів до України

Також можливі проблеми з рейсами з України.

Через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів, повідомили в прес-службі Укрзалізниці.

"Станом на зараз, обидва поїзди з Праги — до Чопа і до Перемишля — досі на території Чехії і без шансів встигнути на свої стиковочні українські рейси. Тому ми нагадуємо, що готові прийняти пасажирів із квитками на сьогоднішні поїзди на будь-який наш рейс аналогічного напрямку протягом найближчої доби на будь-які вільні місця без обміну квитків", – розповіли в прес-службі.

Там також порадили пасажирам з України, які прямують на свою стиковку у празькому напрямку, звязатися з чеським або польським оператором залізниці і уточнити розклад наступних рейсів

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"Є висока ймовірність того, що пасажирам варто запланувати ночівлю у місті стиковки", – додали в прес-службі.

Повінь у Європі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, центральну Європу накрили потужні дощі, виникли повені. Зокрема в Румунії від повеней постраждали 19 сіл у восьми повітах, є загиблі.

Через повінь на польсько-чеському кордоні на невизначений час закрили два пункти пропуску, оскільки вони не можуть працювати.

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