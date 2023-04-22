Кандидат від республіканців стверджує, що демократи роблять Америку расистською.

Відомий американський радіоведучий-консерватор Ларрі Елдер оголосив, що балотуватиметься у президенти США від Республіканської партії.

"Я оголошую, що балотуюся на пост президента Сполучених Штатів", - процитував Елдера CNN.

Він заявив, що рішення ухвалив через занепокоєння щодо безпеки кордонів США. За його словами, демократи "роблять Америку системно расистською".

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Останні кілька десятиліть Елдер працював у медіа-індустрії. Він написав багато книг та мав своє телешоу. Елдер почав його вести ще у далекому 1993 році.

Крім того, до цього ведучий займався юридичною практикою та заснував власну фірму з підбору юридичних кадрів Лоренс А. Елдер та партнери, якою він володів 15 років.

Вибори у США - що повідомлялось

Президентські вибори у США мають відбутися у листопаді 2024 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, колишній "скандальній" президент США Дональд Трамп, який у січні 2021 року відзначився можливою участю у "Штурмі Капітолія", заявив, що знову хоче балотуватися у президенти.

У лютому повідомлялося, що свою кандидатуру для участі у президентських перегонах висунула й колишній посол США в ООН Ніккі Гейлі, яка раніше працювала в одній команді з Трампом.

За даними ЗМІ, чинний лідер країни Джо Байден також прийняв рішення балотуватися на другий термін в рамках президентських виборів, але наразі офіційно це не афішує.

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