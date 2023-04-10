Президент США вибрав таку політичну тактику свідомо з певних причин.

Чинний президент США Джо Байден прийняв рішення балотуватися на другий термін в рамках президентських виборів, які мають відбутися у листопаді 2024 року. Проте наразі президент офіційно це не афішує.

Про примхливу поведінку політика розповіли джерела з його оточення для NBC News. Кажуть, що рішення щодо початку його президентської кампанії вже ухвалені, проте Байден навмисне не дає "старт" процесу через суспільно-політичний тиск.

"Частину рішень уже ухвалено, але він обурений тиском, який змушує оголосити те, що він уже вирішив. Це розчаровує, але це також дуже схоже на Джо Байдена", - сказав співрозмовник телеканалу.

Також його інший радник повідомив, що для відповідної затримки є ще одна причина - Байден не хоче передчасно оголошувати своє рішення, щоб зберегти за собою "можливість" не балотуватися.

ЗМІ згадують, що Байден доволі часто, коментуючи можливість свого другого терміну, казав, що може змінити відповідні плани через політичні або особисті обставини.

Однак наразі його політичні радники все ж схильні вважати, що Байден не відмовиться від амбіцій стати вдруге президентом США. Більш того, завдяки своєму чинному статусу, він має більше переваг й може "диктувати" власні правила в рамках своєї президентської кампанії, повідомляє телеканал.

За словами заступника речника Білого дому Ендрю Бейтса, наразі Байден зосереджений на впроваджені своєї чинної політики, спрямованої на покращенні життя американських сімей. Він також підтвердив, що Байден планує балотуватися на другий термін: "Ніколи не було часових рамок для будь-якого оголошення", - каже він.

Також повідомляється, що Байден все ще не призначив керівника своєї президентської кампанії. Всіх потенційних кандидатів Білий дім попросив поки що "зачекати", повідомило одне з джерел.

Трамп заявив, що йде в президенти США та втрапив у скандал

Нагадаємо, що колишній "скандальній" президент США Дональд Трамп, який під кінець свого терміну відзначився можливою участю у "Штурмі Капітолія" (подія, яка сталася 6 січня 2021 року), заявив, що знову хоче балотуватися у президенти.

Проте його нова президентська кампанія супроводжується гучним скандалом через справу про корупцію та зв'язки в порноакторкою Стефані Кліффордс. Його звинувачують у хабарі сумою в 130 тисяч доларів, який він передав Кліффордс. Кажуть, що насправді Трамп використав ці гроші для незаконного фінансування своєї минулої кампанії у президенти.

3 квітня Трамп приїхав у Нью-Йорк, щоб виступити у суді з цього приводу. 4 квітня Трампа тимчасово арештували. Зі свого боку політик заперечує обвинувачення й каже, що проти нього політичну гру веде чинний лідер США Джо Байден. Наразі ЗМІ схиляються до думки, що кримінальне звинувачення проти Трампа все одно не стане перепоною для його амбіцій на виборах.

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