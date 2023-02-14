Свою кандидатуру для участі у президентських перегонах висунула колишній посол США в ООН Ніккі Гейлі, яка раніше працювала в одній команді з Трампом.

Колишній президент США Дональд Трамп буде конкурувати в майбутніх президентських перегонах за право очолити державу зі своїм колишнім дипломатом в рядах ООН Ніккі Гейлі.

У вівторок, 14 лютого, колишній американський посол за каденції Трампа Ніккі Гейлі офіційно оголосила про участь у президентських виборах та опублікувала у своєму Twitter відповідний промо-ролик.

Відзначимо, що вона, як і Трамп, буде змагатися за кандидатство від Республіканської партії. У своєму відеозверненні до нації Гейлі заявила, що настав час для нового покоління лідерів.

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"Дехто дивиться на Америку і бачить у ній вразливість. Соціалістичні ліві бачать можливість переписати історію. Китай і Росія на марші. Вони всі думають, що над нами можна знущатися, над нами можна збиткуватися. Ви повинні знати про мене: я не мирюся з хуліганами. І коли ви даєте відсіч, їх ранить ще більше, якщо ви носите підбори", - заявила вона.

Хто така Ніккі Гейлі та що її пов'язує з Трампом

Ніккі Гейлі - американський політик та член Республіканської партії, колишня губернаторка штату Південна Кароліна. З 27 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року вона працювала послом США при ООН за президенства колишнього лідера США Дональда Трампа.

Як повідомляли американські ЗМІ, рішення про свою відставку з посади посла Гейлі прийняла заздалегідь та завершила співпрацю з Трампом на "гарній ноті". Тоді він особисто казав, що вона була дуже особлива для нього, й пообіцяв розглянути кандидатів на її посаду, з огляду на поради Гейлі.

Наразі Гейлі являється першою серйозною суперницею Дональда Трампа на кандидатство від Республіканської партії. Видання The Washington Post прогнозує, що в разі успіху Гейлі стане першою жінкою та першою американкою азійського походження, що балотуватиметься від Республіканської партії.

Відзначимо, що наступні президентські вибори в США мають відбутися у 2024 році. Колишній президент США Дональд Трамп подав заявку на участь у президентських виборах в листопаді 2022 року. Він заявив, що за його президентства у всіх все було чудово і всі процвітали, як ніколи раніше.

На це відреагував чинний лідер США Джо Байден. Він опублікував короткий відеоролик, в якому пригадав "досягнення" свого попередника. Зокрема, заявив про рекордне безробіття в США за часів президентства Трампа.

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