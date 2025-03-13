Путін продовжує висувати свої вимоги, але питання полягає в тому, чи погодиться піти на поступки сам Трамп.

Ще до того, як літак зі спецпосланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом сів у Москві, Кремль уже висунув список вимог у процесі завершення повномасштабної війни. Зокрема, Україні хочуть заборонити вступ до НАТО, а міжнародне співтовариство повинно визнати захоплення Росією Криму та українських областей - Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської.

Крім того, після укладення угоди на території України не повинно бути іноземних миротворчих сил. Якщо адміністрації Трампа справді було передано лист із вищевказаними вимогами, то другий етап переговорів "розгорнеться на полі бою", пише The Telegraph.

Що довше Росія затягує з 30-денним припиненням вогню, то більше у неї шансів повністю повернути частину Курської області, в якій перебувають ЗСУ, позбавляючи Україну одного з її "козирів".

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Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо і радник Трампа з нацбезпеки Майк Волц - ключові учасники перемовин з американської сторони, які прагнуть укласти угоду якнайшвидше. Вони не раз про це заявляли. Росії ж вигідно затягувати процес, навіть якщо йдеться лише про 30-денне перемир'я. ЗМІ пише, що, можливо, через це переговірники, які перебувають під тиском Трампа в Білому домі, можуть розглянути можливість поступок.

Володимир Зеленський пропонував піти у відставку, якщо це гарантує Україні вступ до НАТО. Однак Росія неодноразово заявляла, що членство України в альянсі - це "червона лінія", звинувачуючи розширення НАТО у Східній Європі в тому, що саме воно стало причиною її вторгнення в Україну 2022 року.

Водночас деякі аналітики, включно з колишнім радником із національної безпеки Джорджа Буша-молодшого Стівеном Хедлі, вважають, що питання вступу України до НАТО необхідно повернути на порядок денний. Тоді як у Європі стурбовані, чи виконає особисто адміністрація Трампа зобов'язання за статтею 5 у разі нападу на одну з країн Альянсу.

"Відмова від перспективи членства України в НАТО може стати очевидною поступкою Росії", - йдеться в матеріалі. Крім того, одним із найцікавіших аспектів підготовки до переговорів є заява Трампа про те, що Путін згоден на введення європейських миротворців. Тоді як усі публічні сигнали з Кремля свідчать про протилежне.

"Позиція Путіна щодо миротворців може бути лише тактикою переговорів: максималістська вимога, висунута для того, щоб потім "поступитися" нею як "жестом доброї волі", - підкреслюють журналісти. І зазначають, що реальною метою РФ є закріплення статусу над тимчасово окупованими територіями України.

Інші новини в контексті переговорів про закінчення війни

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ готується до послаблення санкцій і вже запросила пропозиції від компаній. Одне з джерел зазначило, що у відомстві поширюють спеціальну форму для заповнення, в якій запитується, які санкції найбільше вплинули на бізнес і які обмеження є найбільш чутливими.

Крім того, ми розповідали, що Путін спробує не допустити перемир'я. При цьому проблема кремлівського диктатора полягає в тому, що він ще не отримав в Україні того, чого хотів. Його метою було підпорядкувати або скалічити країну, розірвати її зв'язки із Заходом, позбутися проблемного президента і надовго послабити її збройні сили.

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