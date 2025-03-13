За даними сервісу Flightradar, літак представників США вже перетнув кордон з Росією.

Представники США летять до РФ, аби зустрітися з російськими дипломатами. Про це заявив прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ.

За його словами, відповідні контакти заплановано. Він додав, що наразі триває процес доведення інформації за підсумками перемовин між США та Україною в Джидді (Саудівська Аравія) до російської сторони.

Водночас Пєсков не прокоментував публікації про те, що Росія нібито передала США свій перелік вимог щодо України. Він зазначив, що мирні переговори ще не почалися.

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Прессекретар також підтвердив, що радник президента США з національної безпеки Майкл Волц напередодні провів телефонну розмову з помічником президента РФ Юрієм Ушаковим.

У Кремлі додали, що російський диктатор вже сьогодні, 13 березня, може провести міжнародну телефонну розмову.

Своєю чергою за даними сервісу Flightradar, літак Gulfstream G650ER спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа перетнув кордон з Росією. За інформацією росЗМІ, літак летів із Катару на північ.

Переговори США та Росії - що відомо

Як писав УНІАН, Росія виклала США вимоги для переговорів щодо України. У Reuters наголосили, що ці умови Кремля схожі на вимоги, які він раніше висував Україні, США і НАТО.

Водночас CNN писало, що Путін або погодиться на перемир'я в Україні, або накличе на себе гнів Трампа. У виданні підкреслили, що рішення про припинення вогню може вимагати від Росії незручних компромісів, якщо вона серйозно налаштована на мир.

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