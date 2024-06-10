ФСБ і Слідчий комітет створили спеціальну слідчу групу для викорінення корупції в армії, і ймовірні нові арешти.

Російська війна з Україною виявилася потужною антикорупційною ініціативою - принаймні для Міністерства оборони. Про це пише видання The Washington Post.

Довгі роки Росія терпіла розгул корупції в армії та Міністерстві оборони. Але щоб бути впевненим, що зростаючі витрати країни на військові потреби і безпеку призведуть до збільшення кількості солдатів, зброї та іншої техніки на передовій, Кремль раптово почав агресивні репресії - чистку чиновників, які ведуть розкішний спосіб життя або критикують командування.

Минулого місяця Володимир Путін призначив на місце Шойгу колишнього міністра економічного розвитку Андрія Бєлоусова, якому доручив використовувати зростаючий оборонний бюджет країни "економно, але ефективно".

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Однак, що ще важливіше, з квітня було заарештовано п'ятьох високопосадовців, включно із заступником міністра оборони, оскільки Кремль дає зрозуміти, що у воєнний час не потерпить ні надмірностей, ні нелояльності.

ФСБ і Слідчий комітет створили спеціальну слідчу групу для викорінення корупції в армії, і, за даними газети "Коммерсантъ", ймовірні нові арешти.

Хоча останнім часом Путін наголошує на боротьбі з корупцією, аналітики не бачать принципових змін у клептократичних тенденціях його режиму, включно з заступництвом Кремля колу відданих олігархів і співробітників спецслужб.

Корупція на вищому рівні притаманна Росії і використовується як засіб політичного контролю, вважає військовий аналітик Європейської ради з міжнародних відносин Кирило Шамієв. Він написав доповідь, у якій проаналізував причини невдачі неодноразових спроб реформувати російську армію.

"Коли когось потрібно прибрати, майже завжди можна використати корупцію і сказати, що ця людина скоїла злочин і її потрібно посадити до в'язниці", - каже Шамієв.

Призначення Шойгу на нову керівну посаду підкреслило, що Путін надає великого значення лояльності. Кирило Шамієв вважає, що недавні арешти були покликані вселити страх і повагу після призначення Бєлоусова на посаду міністра оборони.

"Це також дає зрозуміти російській громадськості, що всі невдачі у війні відбуваються з вини військових і нікого іншого, особливо самого Путіна", - сказав він.

Експерт з російської армії з Французького інституту міжнародних відносин Дмитро Мінік вважає, що арешти були частиною зусиль з максимізації військових ресурсів. Також він вважає, що корупція використовується як привід для зміщення некомпетентних чиновників або зведення політичних рахунків. За словами Мініка, найчастіше це свідчить про боротьбу між відомствами.

Накопичення невдоволення з приводу ведення війни в Україні "відкриває шлях до тотального зведення рахунків, яке проводять за потурання Кремля, на тлі припливу ресурсів до Міністерства оборони і боротьби за контроль над ними", вважає Дмитро Мінік.

Справи проти генералів у РФ

23 квітня стало відомо про затримання заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабара під час проведення підрядних і субпідрядних робіт для потреб Міноборони.

Пізніше заарештували колишнього командувача 58-ї армії ЗС РФ Івана Попова. Як повідомляв прокремлівський ТАСС із посиланням на джерела в правоохоронних органах, генерал-майора Попова взяли під варту у кримінальній справі про шахрайство в особливо великому розмірі.

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