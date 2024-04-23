Йому загрожує до 15 років колонії.

У Росії за підозрою в отриманні хабара затримали заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова.

"За підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч. 6 ст. 290 КК РФ (одержання хабара), затримано заступника міністра оборони РФ Іванова Тимура Вадимовича. Проводяться необхідні слідчі дії", - повідомили ввечері в Слідчому комітеті РФ.

"Жемчужина юга" повідомляє, що силовики проводять "спеціальні заходи" на його дачі в Дагестані. За їхніми даними, Іванова підозрюють в отриманні хабара щонайменше 1 мільйона рублів, йому загрожує до 15 років колонії. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що йому доповіли про затримання Іванова, також заздалегідь поставили до відома Шойгу.

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Іванова призначили на посаду заступника міністра оборони в травні 2016 року. Він займається питаннями, пов'язаними з управлінням майном і розквартируванням військ, житловим і медичним забезпеченням армії, а також відповідає за будівництво, реконструкцію та капремонт об'єктів Міноборони і військову іпотеку.

Він перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, Великої Британії, Австралії, Японії, України, Швейцарії та Нової Зеландії через повномасштабну війну проти України.

У 2019 році Іванов увійшов до ТОП найбагатших силовиків Росії за версією Forbes. Його сімейний дохід за 2018 рік оцінили в 136,7 млн рублів.

Що говорять про арешт Іванова в Росії:

Telegram-канал BRIEF пише, що глава приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин називав Іванова "казнокрадом" і критикував його за Путіна. Також у заступника міністра був конфлікт із Федеральною службою безпеки.

"Сам Іванов після смерті Пригожина активно займався долею матеріальних активів глави ПВК. Ходили розмови, що Іванов вимагав від Пригожина-молодшого передати контроль над нафтогазовими родовищами в Сирії та алмазними родовищами в ЦАР, які контролюються ПВК Вагнер", - ідеться в повідомленні.

Джерело проєкту ВЧК-ОГПУ називає затримання Іванова "катастрофічним ударом по Шойгу": "Якщо не витягне, то поруч сяде. Це 100% тільки його людина. З 2010 року вони разом".

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