ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат.

Сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника. Зокрема, у вказаних районах після ударів українських ракетників, зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300/С-400", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, як зазначається, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ.

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"Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат", - наголосили в Генштабі.

Удари ЗСУ по окупантах

Як повідомляв УНІАН, нещодавно ЗСУ вдарили по ЗРК С-300/400 у Бєлгородській області. Удар завдано із застосуванням РСЗВ HIMARS 1-2 червня. Російський канал ASTRA припустив, що йшлося про атаку на Корочанський район Бєлгородської області 2 червня.

Тоді було атаковано місце дислокації Міноборони РФ, згоріло кілька одиниць військової техніки.

У ніч на понеділок, 10 червня, в окупованому Росією Криму повідомляли про вибухи. Рух Кримським мостом перекривали. Тг-канали повідомляли, що 4 ракети прилетіли по наземному об'єкту біля Євпаторії "по майже вертикальній траєкторії".

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