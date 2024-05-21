Попова взяли під варту у кримінальній справі про шахрайство в особливо великому розмірі.

У Росії заарештували колишнього командувача 58-ї армії ЗС РФ Івана Попова.

Як повідомляє прокремлівський ТАСС з посиланням на джерела у правоохоронних органах, генерал-майора Попова взяли під варту у кримінальній справі про шахрайство в особливо великому розмірі.

Попов брав участь у вторгненні Росії в Україну "на різних дільницях, у тому числі на посаді командувача 58-ї армії", пише інформагентство. У 2023 році Попов заявив, що його усунули від командування після того, як він висловив свої претензії "на верхах" і "позначив усі проблемні питання" російської армії, пише The Insider.

Відео дня

Кадрові чистки в оборонних структурах РФ

23 квітня стало відомо про затримання заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова, якого звинувачують в отриманні хабара під час проведення підрядних і субпідрядних робіт для потреб Міноборони.

12 травня Путін зняв із посади міністра оборони Сергія Шойгу. Його замінить колишній віце-прем'єр і радник Путіна з економічної політики Андрій Білоусов. Сам Шойгу стане секретарем Ради безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: