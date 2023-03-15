Після скоєного хлопець намагався втекти до Литви, але його спіймали білоруські прикордонники в Гродно і відправили назад в РФ.

У РФ суд засудив 22-річного слюсаря Кирила Бутиліна до 13 років колонії суворого режиму за підпал військкомату у Луховицях Московської області.

Цей випадок став першим з початку війни РФ проти в Україні, про який стало відомо громадськості, пише Бі-бі-сі. Суд повністю задовольнив клопотання держобвинувачення, яке вимагало для фігуранта 13 років колонії. Слюсарю висунули звинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу РФ теракт, вандалізм і публічні заклики до здійснення терористичної діяльності.

Як писали тоді росЗМІ, 28 лютого 2022 року Бутилін розбив вікна військкомату в Луховицях і кинув пляшки з "коктейлями Молотова". Крім того, ворота військкомату були розфарбовані в кольори українського прапора і на них було написано пацифістське гасло. Бутиліна затримали 8 березня, але через кілька днів він втік з відділення поліції. Слюсар збирався їхати в Литву і отримати там політпритулок, але його спіймали білоруські прикордонники в Гродно.

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Видання зазначило, що останнім часом кримінальні справи про спроби підпалів військкоматів в РФ заводять за статтями про теракт, хоча раніше такі дії проходили за статтею про хуліганство.

Терміни за підпал військкоматів в РФ

Найбільший термін за таким же звинуваченням до цього був у Владислава Борисенка, який підпалив військкомат в Нижньовартовську. За це в січні суд дав йому 12 років.

А 13 березня житель Углича Денис Попов за аналогічні дії отримав 8 років позбавлення волі.

Примітно, що кількість підпалів військкоматів в РФ збільшилося одразу після початку вторгнення в Україну і з новою силою відновилися восени 2022 року після оголошення так званої "часткової" мобілізації в країні. Військкомати горіли в Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Калінінграді.

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