У місті Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю Російської Федерації на вул. Піонерська підпалили будівлю, в якій знаходилося відділення Росгвардії.
У підпалі відділення підозрюють місцевого жителя - 50-річного Володимира Золотарьова, повідомляє Telegram-канал Baza.
У повідомленні йдеться, що підозрюваного швидко затримали й доставили до слідчих.
"...За попередніми даними, чоловік спробував зайти з пластиковою каністрою з горючою рідиною в будівлю на Піонерській вулиці, але двері виявилися зачиненими. Тоді він поставив каністру біля дверей і підпалив її, в результаті чого на ґанку сталася пожежа...", - йдеться на каналі.
Раніше в Хабаровському краї вже були спроби підпалу відомчої будівлі.
Нагадаємо, війська РФ рано вранці 24 лютого вдерлися в Україну, зокрема, в повномасштабній агресії проти нашої країни брали участь бійці Росгвардії.
У середині травня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов говорив, що з початку війни з нашою країною на російській території зафіксовано не менше 12 випадків підпалу військкоматів.
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