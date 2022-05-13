На місці працюють криміналісти.

Невідомі закидали коктейлями Молотова військкомат в російському Омську.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела.

За словами джерел, в будівлю військкомату Центрального округу на вулиці Пушкіна в Омську кинули як мінімум два коктейлі Молотова.

За словами свідків, біля будівлі відчувається сильний запах газу, а на місці працюють криміналісти.

ЗМІ повідомляють, що в регіональному управлінні МВС на запит журналістів повідомили, що "не коментують" інцидент. У прес-службі управління Слідчого комітету по Омській області не відповіли на дзвінки.

Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли у військкомати в різних містах країни кидають коктейлі Молотова. У Череповці двоє 16-річних підлітків намагалися кинути коктейлі Молотова у вікна військкомату. Їх затримали і порушили проти них кримінальну справу про умисне знищення або пошкодження майна (стаття 167 КК).

Також про підпал військкоматів повідомляли у Нижньовартовську, Москві, Підмосков'ї, Воронежі, Мордовії, Свердловській та Іванівській областях.

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