Невідомі закидали коктейлями Молотова військкомат в російському Омську.
Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на джерела.
За словами джерел, в будівлю військкомату Центрального округу на вулиці Пушкіна в Омську кинули як мінімум два коктейлі Молотова.
За словами свідків, біля будівлі відчувається сильний запах газу, а на місці працюють криміналісти.
ЗМІ повідомляють, що в регіональному управлінні МВС на запит журналістів повідомили, що "не коментують" інцидент. У прес-службі управління Слідчого комітету по Омській області не відповіли на дзвінки.
Нагадаємо, це вже не перший випадок, коли у військкомати в різних містах країни кидають коктейлі Молотова. У Череповці двоє 16-річних підлітків намагалися кинути коктейлі Молотова у вікна військкомату. Їх затримали і порушили проти них кримінальну справу про умисне знищення або пошкодження майна (стаття 167 КК).
Також про підпал військкоматів повідомляли у Нижньовартовську, Москві, Підмосков'ї, Воронежі, Мордовії, Свердловській та Іванівській областях.