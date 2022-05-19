Лише за останній тиждень таких випадків було п'ять.

Від початку повномасштабної війни проти України у Росії зафіксовано не менше 12 випадків підпалу військкоматів.

Про це на брифінгу сказав бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

"Від початку повномасштабної російсько-української війни в Росії зафіксовано не менше 12 випадків навмисного підпалу військкоматів", повідомив він.

Громов додав, що лише за останній тиждень таких випадків було п'ять: у Ростовській та Рязанській областях, а також у Волгограді та Омську.

Як повідомляв УНІАН, після вторгнення російських військ в Україну на території РФ почали міфічним чином горіти військкомати. Цікаво, що пожежі почастішали після того, як в ЗМІ почала з'являтися інформація про підготовку у РФ масової мобілізації.

13 травня в російському Омську невідомі закидали військкомат коктейлями Молотова.

15 травня в російському місті Гуково Ростовської області у військкомат метнули коктейль Молотова.

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