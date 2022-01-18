Долар та євро навпаки стали дорожчати.

Фондовий ринок Російської Федерації не витримав переговорів та жорстких заяв щодо "гарантій безпеки" та загрози війни з Україною. Акції найбільших компаній РФ впали в середньому на 10-15% своєї вартості.

Про це свідчать дані Мосбіржі.

Індекс Мосбіржі впав нижче 3500 пунктів. При цьому індекс РТС оновив локальний мінімум - впав нижче 1450 пунктів.

Обвалилися акції таких російських гігантів як "Газпром", "Сбербанк", "Русал", АФК "Система", "Норнікель", "Новатек", ВТБ, "Роснефть" та інші. При цьому подорожчали долар і євро.

Відзначається, що обвал індексів прискорився в другій половині дня. Якщо ситуація не покращиться, а падіння продовжиться, то торги можуть і зовсім закрити.

Варто відзначити, що схожа ситуація спостерігалася в середині грудня на тлі можливої війни між РФ і Україною і штаму коронавірусу "Омікрон".

Загроза нової агресії Росії проти України – що варто знати

РФ в 2014 році захопила український Крим, а потім увірвалася на частину Донбасу і почала підтримувати бойовиків, які створили так звані "ДНР" і "ЛНР". Ряд західних країн покарали Росію за агресію – ввели санкції.

Восени минулого року з'явилася інформація, що російська сторона стягнула до кордону з Україною значну кількість військових і техніки. Країна заходу були стурбовані такими діями РФ і пригрозили їй серйозними наслідками у разі вторгнення в нашу країну.

Читайте такожКулеба очікує жорсткішої політики Франції стосовно РФКерівник Головного управління розвідки Міноборони української держави Кирило Буданов наприкінці листопада 2021-го повідомив, що РФ стягнула до кордону понад 90 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення на початку цього року.

Після того як ситуація на кордоні загострилася, Росія висунула вимоги НАТО, які назвала "гарантіями безпеки". Зокрема, РФ вимагала, щоб Україна не стала членом Альянсу.

З цього приводу в Брюсселі пройшла низка зустрічей між представниками НАТО, Росії та США.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг стверджував, що блок не відмовиться від прийняття до своїх лав країн, які цього побажають.

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