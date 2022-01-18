Генсек Альянсу наголосив, що наразі головна задача - унеможливити будь-яку воєнну атаку проти України.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг запросив РФ знову зустрітися в рамках Ради НАТО-Росія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав у Берліні на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Головне задання зараз - здобути прогрес у політичному просуванні далі. Країни-члени НАТО готові знову зустрітися з Росією. І сьогодні я запросив Росію і усі країни-члени НАТО відвідати ряд зустрічей в рамках Ради НАТО-Росія у найближчому майбутньому, аби розглянути наші занепокоєння, але також почути занепокоєння Росії, і щоб спробувати знайти подальший шлях вперед і унеможливити будь-яку воєнну атаку проти України. Головне завдання зараз - перешкодити воєнну атаку на Україну. І саме тому ми надіслали дуже чіткий сигнал Росії, що, якщо вона хоче знову вирішити застосувати силу проти України, це дорого обійдеться для Росії", - наголосив Столтенберг.

Він зазначив, що йдеться про економічні, фінансові та політичні санкції.

Також він сказав, що країни-члени надають підтримку Україні, яка має право на самозахист як і кожна суверенна держава.

"Ми повинні забезпечити, що не буде непорозумінь, не буде місця для прорахунків стосовно готовності НАТО захищати і обороняти усіх країн-членів", - сказав Столтенберг.

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Слід зазначити, що журналіст Reuters Томмі Ланд у своєму Twitter зазначив, що НАТО може обговорити з РФ місце проведення військових навчань та розташування ядерних ракет.

Загроза нової агресії Росії проти України – що варто знати

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

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У Брюсселі 12 січня на засіданні Ради НАТО-Росія обговорювались питання безпеки у Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напруження біля України, утриматися від агресивного розміщення військ, а також вивести війська з України, у тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" стосовно прийняття нових членів. Також усі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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