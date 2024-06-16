Попередньо, один зі злочинців вбитий.

У Ростові-на-Дону в РФ ув'язнені СІЗО-1 взяли в заручники двох співробітників ФСВП - начальника оперативного управління підполковника Олександра Б. і молодшого інспектора чергової служби.

Як пишуть російські ЗМІ, спецназ провів штурм будівлі і звільнив заручників. Попередньо, один з нападників вбитий.

Захоплення заручників - як це було

За даними Baza, нападниками виявились ув'язнені, які проходять за "терористичними" статтями. Шестеро злочинців вибили віконну решітку у своїй камері й проникли у чергову частину. Згодом вони озброїлись пожежними сокирами і гумовими кийками. На відео, які в'язні опублікували, стверджувалось, що вони є бойовиками "ІДІЛ".

Telegram-канал "112" писав, що троє з шести нападників потрапили до в'язниці після того, як спланували підрив будівлі Верховного суду. Шаміль Акієв, Тамерлан Гіреєв та Азамат Ціцкієв придбали всі компоненти для бомби, вогнепальну зброю, автомат та два пістолети ПМ, але їх викрили та у березні засудили на 18 років кожного.

Telegram-канал SHOT стверджує с посиланням на джерела, що внаслідок штурму спецназу були вбиті всі шестеро в'язнів. Троє з них були притомними, але померли до прибуття медиків.

Останній теракт ІДІЛ в РФ

22 березня в Москві стався найбільший за 20 років теракт - озброєні люди відкрили вогонь у Crocus City Hall, після чого підпалили будівлю і втекли. Загинули щонайменше 139 осіб.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад на московський концертний зал "Крокус Сіті Хол". І після цього аналітики почали вважати, що наступна мішень терористів може бути в Європі.

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