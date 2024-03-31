Аналітики вказують, що під прицілом можуть опинитися багатолюдні події в країнах Європи.

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад на московський концертний зал "Крокус Сіті Хол". І після цього аналітики почали вважати, що наступна мішень терористів може бути в Європі.

Зокрема, аналітики вказують на такі події, як літня Олімпіада в Парижі. До нападу на "Крокус Сіті Холі" планувалися інші теракти в Європі та РФ. Командувач Центральним командуванням США генерал Ерік Курилла вважає, що ІДІЛ "зберігає спроможність і бажання атакувати інтереси США і Заходу за кордоном всього за шість місяців практично без попередження", пише CNN.

Інші теракти ІДІЛу

Найкривавішою атакою ІДІЛу був підрив терориста-смертника в аеропорту Кабула 2021 року, унаслідок якого загинуло приблизно 200 осіб, зокрема 13 американських солдатів, які охороняли аеропорт.

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А теракт у московському концертному залі стався ввечері 22 березня. Туди увірвалися кілька озброєних злочинців і відкрили вогонь з автоматів по натовпу, а потім підпалили будівлю. Унаслідок атаки загинули понад 100 осіб. А над обвинуваченими вже триває суд.

Нагадаємо, що після теракту Путін звинуватив Україну в тому, що вона причетна до розстрілу людей у концертному залі.

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