Там проводять ремонт вентиляції, гідроізоляцію, заміну дверей, установку повітряного фільтра і освітлення.

Кремль наказав провести перевірки і ремонт бомбосховищ по всій Росії. Місцева влада почала витрачати сотні мільйонів рублів, щоб зробити придатними для використання бункери і укріплені підвали, які десятиліттями були законсервовані.

Про це The Moscow Times розповіли кілька діючих і колишніх чиновників. Так, влада Краснодарського краю витратить на ремонт бомбосховищ понад 6 млн рублів, Нижнього Новгорода — 50 млн рублів, Рязані — 1 млн.

У той же час влада Казані поскаржилися, що близько 30% міських бомбосховищ непридатні для розміщення людей. Тепер там перевіряють можливість використовувати міське метро в якості укриття. Наказ про модернізацію бомбосховищ підтвердив і високопоставлений чиновник адміністрації одного з далекосхідних регіонів Росії, — більш ніж в 7000 км від лінії фронту.

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"Вони (бомбосховища - УНІАН) після розпаду Радянського Союзу були нікому не потрібні. Але тепер, через ситуацію на передовій, Кремль наказав у всьому розібратися", — сказав чиновник в одному із західних регіонів Росії.

На порталі держзакупівель Росії з'явилися сотні тендерів на модернізацію бомбосховищ в регіонах по всій країні. Контракти включають ремонт вентиляції, гідроізоляцію, заміну дверей, встановлення повітряного фільтра та освітлення.

На думку одного з екс-чиновників, інтерес держави до бомбосховищ пов'язаний з посиленням страху перед ядерною війною після наказу Путіна привести Російські ядерні сили в "високу бойову готовність".

Підготовка бомбосховищ в Росії

У жовтні 2022 року генерал та ексголова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявити, що в Росії активно готують бомбосховища. У Москві почали "облагороджувати" укриття з жовтня, а в Сочі почали підготовку ще навесні.

За даними російських ЗМІ, в підземних паркінгах столиці Росії, облаштовують спальні місця, встановлюють обігрівачі та аптечки. Паркінги планують використовувати як бомбосховища.

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