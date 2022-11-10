Перевірки та ремонт укриттів проводять навіть у регіонах, які не межують з Україною.

У Росії почали непублічно перевіряти та оновлювати бомбосховища, які не використовувалися з радянських часів.

Як повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела, які побажали залишитися анонімними, такі процеси відбуваються не лише у прикордонних з Україною регіонах.

Співрозмовники видання розповіли, що російські держслужбовці проводять таємні перевірки підвалів та інших захищених об'єктів. Крім того, проводиться ремонт та очищення споруд, які не використовувалися з радянських часів.

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Зазначається, що такі інспекції відбуваються в рамках підготовки інфраструктури цивільної оборони на випадок "розширення конфлікту" з Україною.

Bloomberg зазначає, що ця кампанія не оголошена офіційно і не пов'язана з конкретними загрозами або планами використання інфраструктури цивільної оборони. Проте після проведення так званої "часткової" мобілізації в Росії, яка пройшла з бюрократичними помилками, влада РФ нібито не хоче ризикувати щодо інших підготовчих заходів.

Водночас у декількох областях РФ, які розташовані неподалік кордонів України, держслужбовці публічно підтвердили, що проводяться заходи з підготовки бомбосховищ. При цьому, за словами джерел Bloomberg, подібні перевірки проводяться по всій території Росії.

Підготовка бомбосховищ у Росії: що відомо

У жовтні 2022 року генерал і екс-глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що в РФ активно готують бомбосховища. У Москві почали "облагороджувати" укриття з жовтня, а в Сочі почали підготовку ще навесні.

Крім того, російські ЗМІ писали про те, що упідземних паркінгах столиці Росії, облаштовують спальні місця, встановлюють обігрівачі та аптечки. Паркінги планують використовувати як бомбосховища.

Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов вважає, що підготовка бомбосховищ у Москві і прохання країн-союзників до своїх громадян покинути Росію є частиною кремлівської пропаганди, націленої на американську аудиторію. Таким чином Путін підвищує ставки в контексті ядерного шантажу Заходу.

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