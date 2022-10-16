Підготовка Кремля до різних сценаріїв породжує паніку серед росіян.

У РФ активно готують бомбосховища. У Москві почали "облагороджувати" укриття з жовтня, а в Сочі почали підготовку ще навесні. Росія розглядає кілька сценаріїв, на тлі всього цього жителі країни-агресорки починають панікувати ще сильніше.

Навіщо в РФ готують бомбосховища і чого чекає Путін, в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів генерал і екс-глава Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

"Росія готується до широкомасштабної війни, вони прораховують кілька варіантів. Я знаю їх систему підготовки, вони зараз, нагнітаючи обстановку щодо протистояння з НАТО, припускають різні сценарії війни. З одного боку ядерної, це завжди було навіть при СРСР, які готували всі Бункери, всі системи захисту, навіть пристосовані приміщення для військових, для управління, для населення. Ця тема звучить в плані підготовки масштабних воєн, включаючи ядерної, і, можливо, наступальної операції. Вони зараз ініціюють основну ідею, що війна йде із Заходом, і вона буде мати глобальний характер", - зазначив Маломуж.

За словами експерта, в РФ готують населення до захисту і довготривалої війни. Однак все це несе лише зворотний ефект. Паніка серед росіян стрімко зростає.

"Ще одна складова - наступ наших військ. Вони вважають, ще раз підкреслюю, що разом із Заходом (будуть наступати - УНІАН). І звичайно це потужні оборонні бої, які можуть проходити на території РФ. Ось такі сценарії розглядають", - додав генерал.

У РФ готуються саме до таких форматів і це породжує тільки хаос. Завжди такі сигнали показують, що щось йде не так, що РФ програє, і що є реальна перспектива, що буде війна на території країни-агресора, зазначив Маломуж. Коли Путін кричав про "захоплення Києва за три дні", йому вірили, а тепер всі сумніваються в його словах. Це і є моральний програш, всієї Росії, всієї еліти країни-агресора і самого кривавого диктатора.

"Тому це служить ще дуже потужним фактором удару по моральному духу російського населення. І, звичайно, буде рости пацифістський настрій, тому що ніхто не хоче в РФ реально воювати і гинути", - резюмував експерт.

Війна РФ проти України: як Путін сам же посіяв паніку серед росіян

Станом на 16 жовтня втрати РФ в Україні з початку повномасштабного вторгнення досягли позначки в 65 тисяч осіб. Країна-агресор стрімко втрачає живу силу, але продовжує відправляти "мобіків" на фронт практично відразу ж після призову. На тлі цього чоловіки тікають з РФ, а ті, кому вже "пощастило" отримати повістку, відмовляються йти на війну.

Так, у Білгородській області близько 100 "мобіків" бунтували і не хотіли їхати зі штурмом на Лиман. Однак ніхто їх не слухав, командування лише намагалося залякати мобілізованих і змусити їх все-таки їхати в Україну. У підсумку все закінчилося тим, що "мобіки" влаштували перестрілку. За інформацією ЗМІ, загинули 22 людини.

Також сьогодні стало відомо, що в Москві облаштовують бомбосховища в підземних паркінгах.

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