Рішення прийняли 11 жовтня на нараді в мерії Москви.

У підземних паркінгах столиці Росії, яка воює з Україною, облаштовують спальні місця, обігрівачі та аптечки. Їх планують використовувати як бомбосховища.

Про це російському виданню "Важные истории" повідомили мешканці будинків товариства співвласників житла "Атом", на дверях яких висять оголошення про підготовку бомбосховищ.

Москвичів закликали до 18 жовтня звільнити паркінг від автомобілів та особистих речей, оскільки його будуть "приводити до відповідності з прямим призначенням об’єкту цивільної оборони". В оголошенні вказується, що відповідне рішення прийняли 11 жовтня на нараді в мерії Москви.

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Зазначається, що першу підготовку укриттів на випадок обстрілів в Росії розпочали ще навесні. Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев доручив південним російським регіонам "привести захисні споруди цивільної оборони у належний стан".

Департамент міського господарства Сочі двічі з початку війни надсилав керівникам управляючих компаній листи щодо перевірки готовності "захисних споруд цивільної оборони" та "протирадіаційних сховищ".

Війна в Україні

Війська РФ рано вранці 24 лютого вторглися в Україну, в тому числі з території Білорусі. Кремль не оголошував війну Україні, а назвав повномасштабну агресію "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" і "демілітаризацію" української держави.

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть до 300 тисяч осіб.

23-27 вересня російські окупанти провели на захоплених частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій - про вихід зі складу України і приєднання до Росії у Донецькій і Луганській - про приєднання до Росії. 30 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про анексію частин чотирьох областей України.

Станом на 16 жовтня загальні втрати живої сили Росії в Україні з початку повномасштабного вторгнення досягли позначки в 65 тисяч осіб.

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