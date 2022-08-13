Олександр Дарчієв заявив про можливий розрив дипломатичних відносин.

Москва пригрозила розривом дипломатичних відносин з Вашингтоном у разі визнання Російської Федерації "країною-спонсором тероризму". У РФ заявили, що це буде "точкою неповернення".

Про це розповів директор департаменту Північної Америки російського МЗС Олександр Дарчієв в інтерв'ю пропагандистському виданню ТАСС

"Якщо вона (ініціатива визнати РФ спонсором тероризму – УНІАН) буде реалізована, це означатиме перетин Вашингтоном точки неповернення з найсерйознішим супутнім збитком для двосторонніх дипвідносин", - заявив дипломат

При цьому він охарактеризував відносини між Росією і США як "турбулентні". За словами Дарчієва, західні держави нібито "розтоптали міжнародне право і абсолютні табу в дипломатичній практиці".

Варто відзначити, що зараз в список спонсорів тероризму входять чотири країни – Іран, КНДР, Куба і Сирія.

Даний статус передбачає суворі обмеження на співпрацю з такою державою, заборона на експорт оборонних товарів, контроль за експортом продукції подвійного призначення, а також ряд інших обмеження, в тому числі фінансові. Крім того, можливі санкції інших держав, які продовжують співпрацювати зі спонсором тероризму.

Як раніше повідомляв УНІАН, Сенат США одноголосно підтримав резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її злочини в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

11 серпня Сейм Латвії визнав Росію державою, що підтримує тероризм. Країни ЄС закликали негайно зупинити туризм і видачу віз громадянам РФ і Білорусі.

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