Латвійських законодавців в МЗС РФ назвали "неонацистами".

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова скандально відреагувала на рішення Латвії, яка визнала РФ державою-спонсором тероризму.

Свою реакцію Захарова оприлюднила в Telegram.

"Враховуючи, що жодної фактури, крім тваринної ксенофобії, під цим рішенням немає, так і іменувати ідеологів потрібно не інакше як неонацисти", - істерично заявила вона.

Захарова також нагадала свій коментар від 8 серпня, в якому назвала тоді ще намір оголосити Росію спонсором тероризму "черговою ворожою акцією латвійських законодавців".

"Патологічна русофобія правлячої верхівки Латвії вже стала причиною серйозних економічних і соціальних проблем цієї прибалтійської країни, обрушила рівень життя її населення", – написала вона тоді.

Як раніше повідомляв УНІАН, глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс закликав ЄС визнати Росію державою-спонсором тероризму, тому що поведінка рашистів схожа на ІДІЛ. Вже 11 серпня Сейм Латвії визнав Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм.

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