Наразі в американському списку країн-спонсорів: Сирія, Іран, Куба і Північна Корея.

Сенат США прийняв резолюцію, яка закликає Державний департамент визнати Росію державою-спонсором тероризму. Резолюцію ухвалили одноголосно під час голосування, 27 липня.

Про це повідомляє The New York Times.

У документі сенатори закликають Держдеп визнати Російську Федерацію спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, що призвело до загибелі "незліченної кількості невинних чоловіків, дітей і жінок".

Таку ж резолюцію внесли на розгляд Конгресу. Очікується, що документ підтримає Спікер Палати Ненсі Пелосі, що має великий вплив У Демократичній партії. Але конгресмени не можуть прийняти резолюцію без рішення Держдепартаменту.

Наразі в американському списку країн-спонсорів: Сирія, Іран, Куба і Північна Корея.

Як раніше повідомляв УНІАН, 3 травня до Конгресу США звернулася Верховна рада України з проханням визнати Росію країною-спонсором тероризму.

З таким же закликом до світової спільноти регулярно звертаються президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Дмитро Кулеба.

21 липня спікер Палати представників Ненсі Пелосі виступила з вимогою до держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму, у зворотному випадку Конгрес сам прийме таке рішення.

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