Сам Навальний і його соратники вважають звинувачення в розкраданні пожертвувань на антикорупційну діяльність абсурдними.

У РФ держобвинувачення попросило суд засудити опозиційного політика Олексія Навального до 13 років позбавлення волі у справі про шахрайство та образу суду.

Сам Навальний і його соратники вважають звинувачення в розкраданні пожертвувань на антикорупційну діяльність абсурдними і політично мотивованими, повідомляє Бі-бі-сі.

"Остаточно прошу призначити Навальному покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років з обмеженням волі строком на два роки", - сказала прокурор Надія Тихонова в ході дебатів сторін. Вона також попросила додатково призначити Навальному штраф у розмірі 1,2 млн рублів. Пізніше держобвинувач уточнила, що вимагає для опозиціонера 13 років суворого режиму.

"Мені все одно, хоч 113 років просіть і давайте", - сказав Навальний.

У свою чергу захист попросив суд виправдати Навального.

Суд над ним проходить в колонії в Покрові у Володимирській області, де Навальний відбуває термін у справі "Ів Роше".

Йдеться про ймовірне розкрадання пожертвувань на діяльність Фонду боротьби з корупцією (ФБК, визнаний в Росії екстремістською організацією і заборонений), а також прояв неповаги до судді під час розгляду справи про наклеп на ветерана Гната Артеменка. Загальна сума розкрадань, які приписують Навальному, становить майже 2,7 млн руб.

Навальний і його соратники вважають висунуті звинувачення абсурдними. Відповідаючи в суді на питання прокурора про збори пожертвувань в ФБК політик, зокрема, приводив аналогію: якщо людина збирає гроші на притулок для кішок і паралельно купує собі молоко, це не означає, що вона щось вкрала - головне, що вонан зібрала 100 рублів на кішок і витратила всі 100 рублів на них.

Звинувачення викликало до суду кілька свідків. Один з них відмовився від свідчень проти Навального, після чого покинув Росію. Решта свідчили проти Навального.

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