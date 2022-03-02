Політик закликав громадян РФ не боятися російської влади.

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який перебуває у в'язниці, виступив проти війни з Україною. Він закликав громадян РФ не мовчати і вийти на протести.

Про це йдеться в повідомленні політика в Instagram

"Ми - Росія - хочемо бути нацією миру. На жаль, мало хто назве нас такими зараз. Але давайте хоча б не станемо нацією переляканих мовчунів. Боягузів, які вдають, що не помічають агресивної війни, розв'язаної нашим явно божевільним царьком проти України. Я не можу, не бажаю і не буду мовчати, дивлячись, як псевдоісторична маячня про події 100-річної давності стала приводом для того, щоб росіяни вбивали українців, а ті, захищаючись, вбивали росіян", - йдеться в повідомленні.

При цьому він зазначив, що в двадцяті роки 21 століття "ми дивимося новини про людей, що горять в танках і розбомблених будинках, дивимося по телевізору справжнісінькі загрози почати ядерну війну".

"Я закликаю всіх виходити на вулиці і боротися за мир. Путін - це не Росія. І якщо є щось в Росії зараз, чим можна пишатися найбільше, так це ті 6835 осіб, які були затримані, тому що – без жодного призову – вийшли на вулиці з плакатами "Ні війні", - заявив Навальний.

Крім того, він нагадав, що він вже у в'язниці, але чекати не можна.

"Де б ви не були. У Росії, Білорусі або на іншій стороні планети. Виходьте на головну площу вашого міста кожен будній день о 19:00 і о 14: 00 у вихідні та свята. Якщо можете робити хід - робіть у вихідні. Так, в перший день може вийти мало народу. А в другій - ще менше. Але ми повинні, зціпивши зуби і поборовши страх, виходити і вимагати припинення війни", - закликав політик.

Також він вказав, що" кожного заарештованого повинні змінити двоє прийшли", і якщо для припинення війни потрібно забити собою в'язниці і автозаки – "ми заб'ємо собою в'язниці і автозаки".

"Все має ціну, і зараз, навесні 2022 року, цю ціну повинні платити ми. Більше нікому. Давайте не "бути проти війни". Борімось проти війни", - підсумував опозиціонер.