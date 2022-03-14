Один будинок належить самому телеведучому, а другий - його матері.

Ще два особняки російського пропагандиста Володимира Соловйова знайшли в Італії. Команда російського опозиціонера Олексія Навального зазначила, що один будинок належить Соловйову, а другий за документами належить його матері.

Про це йдеться в новому розслідуванні команди Навального, оприлюдненого на YouTube.

"Ніхто з сім'ї Соловйова, включаючи літню маму, не має хоч скільки-небудь порівнянних доходів для придбання, навіть для утримання такого майна. Мама володіє будинком, купленим на гроші Соловйова. І володіє ним виключно в його інтересах. Тому цей будинок теж повинен бути заарештований", - йдеться в повідомленні.

Крім того, розслідувачі звернулися до влади Італії, щоб вони відкликали візи і посвідку на проживання для всіх членів сім'ї Соловйова, "оскільки їх проживання в Італії можливе тільки за кошти Соловйова, перераховані з Росії, що неможливо через санкції".

Таким чином, в ЄС вже знайшли чотири особняки Соловйова, два з яких вже заарештовані.

Як раніше повідомляв УНІАН, Європейський Союз ввів санкції проти російських пропагандистських ресурсів Sputnik і RT / Russia Today. Пропагандист Соловйов також потрапив під санкції ЄС.

Пізніше санкції щодо російських пропагандистів ввела Канада. Крім того, обмеження торкнулися 10 чиновників, олігархів та інших персон з оточення Путіна у зв'язку з військовим вторгненням Росії в Україну.

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