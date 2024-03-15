Шарль Мішель одразу привітав російського диктатора з "перемогою".

Президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на псевдовибори, які з 15 до 17 березня проводить кремлівська влада. Він не вважає перевибори Володимира Путіна демократичними.

Європейський політик саркастично привітав московського диктатора з безальтернативною "перемогою".

"Хотів би привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які сьогодні починаються. Без опозиції. Без свободи. Без вибору", - написав Мішель у соцмережі Х у перший день голосування на президентських "виборах" у Росії.

Відео дня

Вибори в Росії - останні новини

У Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни "інсценують" вибори на тимчасово окупованій території України.

Крім того, доброволець із Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський заявив, що президентські "вибори" в РФ може зробити "веселими" Федеральна служба безпеки, тому військовий попередив про загрозу повторення кривавого путінського сценарію.

15 березня керівник загальноросійського громадського руху на захист прав виборців "Голос" Станіслав Андрійчук повідомив, що в перший день було зафіксовано багато порушень щодо правил проведення голосування.

Вас також можуть зацікавити новини: