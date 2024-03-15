У розвідці зауважують, що це полегшує фальсифікацію результатів виборів, зокрема через залучення до "голосування" так званих "мертвих душ".

Російським окупантам дозволили голосувати на виборах президента Росії, навіть не зʼявляючись на "виборчі дільниці".

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Головного управлінні розвідки Міноборони. "Керівництво Міноборони РФ дозволило військовослужбовцям, які беруть учать у так званій СВО, голосувати за Путіна, навіть не зʼявляючись на "виборчі дільниці". Це значно полегшує "виборчим комісіям" завдання з фальсифікації результатів", - зазначили у ГУР.

Так, згідно з останніми вказівками головного військово-політичного управління міноборони РФ, критерії ідентифікації виборців з числа військовослужбовців спрощені настільки, що немає необхідності для їхньої фізичної участі у голосуванні.

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Крім того, для підтвердження особи не потрібен паспорт чи військовий квиток - достатньо фотокопії документів.

"Очевидно, що у такий спосіб російські "виборчі комісії" намагатимуться збільшити кількість виборців Путіна, залучивши до "голосування" так звані "мертві душі". Зокрема, до числа осіб, що "проголосували", поряд із наявними військовослужбовцями, планують додати також і тих, хто нещодавно загинув, зник безвісти або потрапив у полон", - йдеться у повідомленні.

У ГУР підкреслили, що враховуючи, що українські захисники, за офіційними даними, щодня завдають російським загарбникам численних втрат на території України, кількість тих, хто у такий спосіб "підтримає" Путіна може виявитися досить значною.

"Кремль здійснює цілий комплекс заходів для фіктивного проведення так званих "виборів президента РФ". Хоча усім очевидно, що ні сам факт цих виборів, ані їх результати не є засобом легітимізації путінського правління ні в Росії, та за її межами", - зауважили у розвідці.

Вибори президента РФ

В Росії сьогодні розпочалися так звані президентські вибори. Керівник загальноросійського громадського руху на захист прав виборців "Голос", який включений до реєстру іноземних агентів, Станіслав Андрійчук зауважив, що вже в перший день було зафіксовано багато порушень щодо правил проведення голосування.

За його словами, йдеться, зокрема про те, що з самого ранку - величезна кількість голосуючих під примусом, відсутність спостерігачів та протидія екзит-полам.

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