Російський депутат заявив, що також буде заблоковано Google та IOS.

У Росії готуються до блокування Google, а також інших популярних систем, зокрема Android та iOS. Це відбудеться не за ініціативи російської сторони, повідомив РосЗМІ депутат Держдуми Олексій Діденко.

"Скоро Google буде заблокований, а разом з ним і Google Android. Також буде заблоковано IOS, і це станеться не з нашої ініціативи. Держслужбовцям і чиновникам уже давно заборонено користуватися цими платформами, особливо тим, хто має доступ до конфіденційної інформації. Це був перший натяк на те, що вам потрібно перейти на інші платформи. Ми рекомендуємо представникам бізнесу і вченим перейти на інші платформи", – заявив російський парламентар.

За його словами, ніякої "трагедії" не трапилося, коли росіяни втратили доступ до "Нетфліксу".

Відео дня

Варто зазначити, що в ніч на 1 серпня у Росії спостерігався збій у роботі YouTube. В Держдумі РФ заявили, що причиною цього стала помилка в роботі самої платформи. Йдеться про уповільнення швидкості завантаження відео до 70% через припинення обслуговування Google свого обладнання на території Росії. У мережі вже висловлюються припущення про те, що незабаром платформа може бути заблокована повністю.

Ізоляція РФ

Раніше УНІАН писав, що Росія обмежила мовлення 81 європейського засобу масової інформації на своїй території. Міністерство закордонних справ РФ назвало це відповіддю на ухвалене Радою Європейського Союзу рішення заборонити будь-яку мовленнєву активність пропагандистським ЗМІ РІА "Новости", ММЦ "Известия" і "Российская газета".

До того ж у Росії планують остаточно заблокувати відеосервіс YouTube уже у вересні поточного року. Чутки про повне блокування YouTube у Росії ходять уже давно, проте поки що популярний відеохостинг досі не чіпали.

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