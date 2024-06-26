Москва звинуватила ЄС в "ескалації".

Росія обмежила мовлення 81 європейського засобу масової інформації на своїй території.

Міністерство закордонних справ РФ назвало це відповіддю на ухвалене Радою Європейського Союзу рішення заборонити будь-яку мовленнєву активність пропагандистським ЗМІ РІА "Новости", ММЦ "Известия" і "Российская газета".

У день, коли це рішення набуває чинності, Москва опублікувала список європейських ЗМІ, які звинувачує в поширенні "недостовірної інформації про перебіг "спеціальної військової операції". У заяві йдеться, що Євросоюз "змусив" росіян піти на ці заходи.

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До списку потрапили такі відомі ЗМІ:Der Spiegel, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Irish Times, El Mundo, El Pais, EFE, Televisión Española,La Repubblica, RAI, Latvian Television, Belsat, Digi24, Dennik N, Le Monde, Agence France-Presse, ERR, Delfi, Agence Europe і Politico.

Представник Державного департаменту США Метью Міллер назвав блокування новою ознакою репресій проти журналістики. "Вони бояться, що власний народ почує правду про дії Росії", - цитує його Le Monde.

Міністерство закордонних справ Італії заявило, що це рішення не стирає і не пом'якшує наслідки жорстокої, спустошливої і незаконної війни проти України. А віцепрезидентка Єврокомісії Віра Юрова назвала блокування "абсурдною відповіддю".

"Пропагандистські ЗМІ, що фінансуються РФ для поширення дезінформації в рамках російської військової доктрини, не схожі на незалежні ЗМІ. Демократичні країни знають це", - сказала вона.

У ЄС заборонили мовлення пропагандистських ЗМІ

Нагадаємо, у середині травня Рада ЄС заборонила мовлення Voice of Europe, РІА "Новости", "Известий" і "Российской газеты".

Підставою для такого рішення стало поширення пропаганди РФ і той факт, що вони перебувають під контролем російської пропаганди.

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