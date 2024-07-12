Відсьогодні відеохостинг для російських користувачів став працювати нестабільно.

У Росії планують остаточно заблокувати відеосервіс YouTube уже у вересні поточного року. Про це пише низка профільних російських ЗМІ.

Як зазначається, відсьогодні користувачі YouTube з Росії почали скаржитися на низьку швидкість завантаження контенту. За словами джерела, із середини літа соцмережа сильно сповільниться, а на початку осені її повністю "прикриють".

Чутки про повне блокування YouTube у Росії ходять уже давно, проте поки що популярний відеохостинг досі не чіпали, оскільки він дуже популярний серед росіян, на відміну від доволі нішевих Instagram і Facebook, які "потрапили під удар" незабаром після початку війни.

Відео дня

Говориться, що після блокування Youtube його функції на себе візьме соцмережа "Вконтакте". За словами російських чиновників, місцеві відеохостинги зможуть змагатися із західними конкурентами не раніше, ніж за 5 років і "якщо нічого не зміниться і вітер буде дути в тому ж напрямку".

У травні 2024 року з'явилася інформація, що Microsoft знову дозволила росіянам оновлювати Windows і Office. Ба більше, американська корпорація так і не обмежила російським IT-компаніям доступ до своїх хмарних продуктів.

А тим часом сам YouTube зараз веде війну проти блокувальників реклами. У компанії використовують всілякі трюки, як, наприклад, уповільнення відео, зникнення звуку, спливаючі вікна та інші, щоб переконати користувачів відключити блокувальники реклами і дивитися відеоролики з нею. Або ж перейти на платну версію YouTube Premium.

Паралельно YouTube почав впроваджувати новий тип реклами, яку, по суті, не можна заблокувати. Нова технологія за замовчуванням робить рекламу частиною відео, яке транслюється на пристрій користувача, а не доставляється окремо у веб-клієнт або мобільний додаток.

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