Розміщення ядерної зброї РФ в Білорусії відбувається відповідно до графіка.

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що Мінськ не контролюватиме російську тактичну ядерну зброю у Білорусі.

"Ще раз хотілося б підкреслити, що передачі контролю за ядерною зброєю будь-кому в рамках заходів, що здійснюються зараз, не відбувається", - сказав Рябков, якого цитують пропагандистські ЗМІ.

За словами посадовця, робота з розміщення ядерної зброї РФ в Білорусії відбувається відповідно до раніше озвученого президентом РФ Володимира Путіним графіка.

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"Графік робіт, пов'язаний із вирішенням цього питання, був оприлюднений у заявах президента Російської Федерації. Ми виходимо з того, що він залишається в силі. Жодних змін або доповнень до того, що раніше оголошувалося, у цій галузі немає", - зазначив Рябков.

Ядерна зброя у Білорусі

25 березня президент РФ Володимир Путін заявив про передачу Білорусі комплексу "Іскандер", який є потенційним носієм ядерної зброї. Також він оголосив будівництво в РБ сховища для ядерної зброї.

Вже у травні Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї РФ на територію Білорусі. При цьому РФ відмовилась розкривати інформацію про кількість ядерних зарядів, які поставить в Білорусь.

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