Росія почала переміщати свої ядерні боєприпаси на територію Білорусі.
Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко журналістам, пише Белта. Він розповів, як обговорював з Путіним дії з розміщення ядерної зброї в Білорусі. "Прийнято рішення в розвиток того, що сказано було усно. Треба було підготувати там і місця зберігання, і інше. Ми всі це зробили. Тому почалося переміщення ядерних боєприпасів", - сказав Лукашенко.
На уточнююче питання про те, чи знаходиться вже ядерна зброя в Білорусі, він відповів: "Можливо. Я приїду - подивлюся".
Також Лукашенко закликав "не переживати" за забезпечення безпеки ядерної зброї і про можливі "провокації з польської території".
Розміщення ядерної зброї в Білорусі
Наприкінці березня 2022 року Путін оголосив про те, що в Білорусі проходить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї.
Країни ЄС засудили таке рішення і закликали Білорусь не допустити цього, пригрозивши санкціями.
Сьогодні стало відомо, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу і міністр оборони Віктор Хренін підписали документи про порядок утримання нестратегічного ЯО на території Білорусі.