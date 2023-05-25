Лукашенко не зміг відповісти, чи знаходиться вже ЯЗ на території країни.

Росія почала переміщати свої ядерні боєприпаси на територію Білорусі.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко журналістам, пише Белта. Він розповів, як обговорював з Путіним дії з розміщення ядерної зброї в Білорусі. "Прийнято рішення в розвиток того, що сказано було усно. Треба було підготувати там і місця зберігання, і інше. Ми всі це зробили. Тому почалося переміщення ядерних боєприпасів", - сказав Лукашенко.

На уточнююче питання про те, чи знаходиться вже ядерна зброя в Білорусі, він відповів: "Можливо. Я приїду - подивлюся".

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Також Лукашенко закликав "не переживати" за забезпечення безпеки ядерної зброї і про можливі "провокації з польської території".

Розміщення ядерної зброї в Білорусі

Наприкінці березня 2022 року Путін оголосив про те, що в Білорусі проходить будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї.

Країни ЄС засудили таке рішення і закликали Білорусь не допустити цього, пригрозивши санкціями.

Сьогодні стало відомо, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу і міністр оборони Віктор Хренін підписали документи про порядок утримання нестратегічного ЯО на території Білорусі.

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