Зазначається, що президент Росії Володимир Путін висловив готовність відвідати Північну Корею.

Росія, ймовірно, активізує відносини з Північною Кореєю. Таке рішення Москва прийняла для закупівлі артилерійських боєприпасів в умовах дефіциту власних.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що міністерство закордонних справ Північної Кореї заявило 20 січня, що президент Росії Володимир Путін висловив готовність відвідати Північну Корею "найближчим часом" під час своєї недавньої зустрічі з міністром закордонних справ Північної Кореї Чо Сон хуі в Москві.

Останній раз Путін відвідував Північну Корею в 2000 році, і його відновлення інтересу до поглиблення російсько-північнокорейських відносин, ймовірно, є частиною зростаючих зусиль Росії щодо закупівлі боєприпасів за кордоном.

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Начальник Головного управління військової розвідки України генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив в інтерв'ю 21 січня, що Північна Корея надала "значну кількість артилерійських боєприпасів", що дозволило Росії "трохи перевести дух". Він припустив, що російські війська, ймовірно, відчували б оперативну нестачу артилерійських боєприпасів без снарядів, наданих Північною Кореєю.

Заступник начальника Головного управління військової розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що Північна Корея поставила в Росію мільйон артилерійських боєприпасів з вересня по листопад 2023 року і що російська оборонно-промислова база може виробляти в цілому два мільйони снарядів калібру 122 мм і 152 мм на рік, що призвело до дефіциту в 500 тисяч снарядів в 2023 році і, ймовірно, призведе до аналогічного дефіциту в 2024 році.

Росія випрошує зброю у Північної Кореї - останні новини

Глава Міноборони Південної Кореї Шин Вон сік вважає, що КНДР може продати РФ нові типи тактичних керованих ракет на додаток до тих, які окупанти вже використовують проти України.

Раніше в ГУР відзначали, що КНДР поставила Росії приблизно один мільйон артилерійських боєприпасів. Це той дефіцит, який має Москва по снарядах, і не може покрити за рахунок власного виробництва.

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