Представник РФ заявив, що "ситуація в придністровському врегулюванні розвивається за негативним сценарієм".

Постійний представник Росії при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Олександр Лукашевич, коментуючи звернення Придністров'я до РФ, заявив, що "ситуація в придністровському врегулюванні розвивається за негативним сценарієм".

"Дійсно, ситуація в придністровському врегулюванні розвивається за негативним сценарієм", - сказав Лукашевич.

Він додав, що у Відні російська сторона "вимагає від мальтійського чинного головування приділити особливу увагу цьому сюжету".

Відео дня

"Тим більше з огляду на той факт, що в регіоні - причому на обох берегах Дністра - продовжує функціонувати польова присутність ОБСЄ", - пояснив дипломат.

Звернення Придністров'я до РФ

28 лютого Рада депутатів невизнаного Придністров'я звернулася до російської влади з проханням про "допомогу". Представник влади невизнаної території заявила, що вони "не мають наміру просити приєднання до Росії".

Влада Молдови не бачить загрози нової ескалації і дестабілізації регіону у зв'язку зі зверненням самопроголошеного Придністров'я по допомогу до Росії. Про це заявив прес-секретар уряду Молдови Даніел Воде.

Вас також можуть зацікавити новини: