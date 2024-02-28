Наразі проведення класичної військової операції малоймовірне.

Росія почала активно розігрувати "карту" з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою. Про це свідчить звернення самопроголошеної "влади" Придністров'я до РФ з проханням про захист.

Зазначається, що головним питанням залишається, яким чином РФ може "реалізувати заходи". Тут на перше місце виходить так званий "миротворчий" російський контингент – "Оперативна група російських військ в ’Придністров’ї". Це два окремих мотострілецьких батальна, а також окремий батальйон керування, пише Defence Express.

За словами журналістів, їх особовий склад – здебільшого місцеві жителі з двома паспортами. До того ж їх реальна боєздатність сумнівна. Весною 2022 року ГУР Міноборони України оцінювали ці сили РФ у 300 боєздатних осіб, та лише третину штатної техніки.

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Водночас загальна кількість власних збройних сил у "ПМР" складає від 5,5 до 7,5 тисяч осіб. Формально це чотири мотострілецькі бригади та чотири батальйони спеціального призначення, що потребувало б 23 тисячі особового складу. Без проведення мобілізації "ПМР" не зможе їх сформувати. Й на таку кількість є 40 танків, десь 30 одиниць БМП та близько 100 БТР.

Ще у квітні 2022 року РФ активно готувалась до десанту у Придністров'ї. Була зроблена постановка "терактів", в яких звинуватили Україну, та навіть оголошена мобілізація, яка провалилась. У березні 2023 року з'явилась інформація, що під Тирасполем продовжують лагодити аеродром, щоб він міг прийняти літаки з десантом.

"Але наразі проведення класичної військової операції з боку "ПМР" з підкріпленням від РФ об'єктивно ще менш реально ніж весною 2022 року. Хоча тоді зовсім не зрозумілим залишається, навіщо Кремлю було влаштовувати чергову виставу у "ПМР" та на що він розраховує", – йдеться у статті.

Вказано, що, ймовірно, Москва хоче розпалити ще одне вогнище війни у Європі. У такому випадку РФ може спробувати не залучати наземну компоненту загалом, а використати лише далекобійні удари по Молдові через повітряний простір України.

Для цього у Росії є відповідний запас ракет та дронів для "примушення до перемовин". Й все це цілком може бути подане у РФ під чергові "вибори Путіна", додають журналісти.

Водночас відбити будь-який повітряний напад для Молдови буде доволі складно, бо вся авіація країни – пара Ан-2, один Як-18 та шість Ми-8, а також три ЗРК С-125.

Дестабілізація у Молдові

Самопроголошена "влада" Придністров'я 28 лютого звернулася до Росії по "захист" у зв'язку з "економічною блокадою з боку Молдови". Відповідну декларацію ухвалив з'їзд депутатів невизнаної республіки. Було озвучено претензії на адресу Молдови та звинувачення в тому, що Кишинів запровадив "економічну блокаду".

Влада Молдови заявила, що не бачить загрози нової ескалації та дестабілізації регіону у зв'язку зі зверненням самопроголошеного Придністров'я по допомогу до Росії.

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