У Московській області собака відгриз голову своїй хазяйці.
Про це пише "МК: термінові новини".
Обезголовлений труп жінки знайшли ввечері у вівторок, 11 січня, в її квартирі.
"Оперативники вже збиралися шукати психопата-маніяка, але виявилося, що роль ката зіграла собака", - зазначає Telegram-канал.
Як з'ясувалося, жінка померла кілька днів тому. При цьому вона тримала вдома безпородного пса.
Спочатку собака сильно гавкав, а через деякий час почав поїдати тіло власниці. Відгризену голову пес відкотив до сусідньої кімнати.
Читайте такожВід песика Джека, покинутого в київському парку, відмовилася нова родинаВодночас у квартирі жили ще й дві кішки. Повідомляється, що обидві вони теж померли, не дочекавшись допомоги людей.
Раніше УНІАН писав, як у Москві ліфт ледь не вбив собаку: господиня поїхала, а пса на повідці забула зовні. Жахлива подія потрапила на відео.
А в Німеччині жінки покусалися через собак.