Свідками події були дві кішки, проте вони також померли.

У Московській області собака відгриз голову своїй хазяйці.

Про це пише "МК: термінові новини".

Обезголовлений труп жінки знайшли ввечері у вівторок, 11 січня, в її квартирі.

"Оперативники вже збиралися шукати психопата-маніяка, але виявилося, що роль ката зіграла собака", - зазначає Telegram-канал.

Як з'ясувалося, жінка померла кілька днів тому. При цьому вона тримала вдома безпородного пса.

Спочатку собака сильно гавкав, а через деякий час почав поїдати тіло власниці. Відгризену голову пес відкотив до сусідньої кімнати.

Читайте такожВід песика Джека, покинутого в київському парку, відмовилася нова родинаВодночас у квартирі жили ще й дві кішки. Повідомляється, що обидві вони теж померли, не дочекавшись допомоги людей.

Раніше УНІАН писав, як у Москві ліфт ледь не вбив собаку: господиня поїхала, а пса на повідці забула зовні. Жахлива подія потрапила на відео.

А в Німеччині жінки покусалися через собак.

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