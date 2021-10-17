Загибла та її донька утримували вдома п'ять собак бійцівської породи.

У Харкові 81-річну жительку Новобаварського району, за попередньою інформацією, загризли собаки.

Про це 16 жовтня розповіли у відділі комунікації поліції області.

Близько 17:00 на "102" зателефонувала жінка та повідомила, що знайшла тіло своєї сусідки, яку загризли собаки.

"За адресою виїжджали керівництво і слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Харківського РУП № 3. Поліцейські встановили особу загиблої. Це 81-річна мешканка будинку. Загибла та її донька утримували у домоволодінні 5 собак бійцівської породи", - повідомили правоохоронці.

Зараз відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Поліція розслідує обставини смерті.

Раніше у Харківській області чоловік натравлював свого собаку на перехожих і напав на поліцейського. А в США 74-річна старенька відбила свого собаку в алігатора.

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Автор: Катерина Комолова