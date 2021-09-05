Ліфт різко потягнув собаку за повідець вгору, тварину врятувала щаслива випадковість.

В одній з московських багатоповерхівок неуважність хазяйки ледь не вбила собаку.

Про це пише Baza, публікуючи відео події з камери спостереження.

Жінка увійшла до парадної, ведучи пса на повідці за собою, і підійшла до ліфта. Коли ліфт приїхав, власниця тварини увійшла в кабіну, проте не помітила, що собака залишився зовні.

Двері закрилися, і ліфт поїхав, потягнувши пса на повідці за собою. Собаку підкинуло вгору і затиснуло.

Однак у цей момент до ліфта підійшов чоловік. Побачивши пса, він кинувся відстібати повідець і звільнив тварину, врятувавши їй життя.

"Тварина, як повідомляється, відбулася лише дуже сильним переляком. І додатковими смаколиками на честь нового дня народження", - зазначає видання.

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Автор: Катерина Комолова