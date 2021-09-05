В одній з московських багатоповерхівок неуважність хазяйки ледь не вбила собаку.
Про це пише Baza, публікуючи відео події з камери спостереження.
Жінка увійшла до парадної, ведучи пса на повідці за собою, і підійшла до ліфта. Коли ліфт приїхав, власниця тварини увійшла в кабіну, проте не помітила, що собака залишився зовні.
Двері закрилися, і ліфт поїхав, потягнувши пса на повідці за собою. Собаку підкинуло вгору і затиснуло.
Однак у цей момент до ліфта підійшов чоловік. Побачивши пса, він кинувся відстібати повідець і звільнив тварину, врятувавши їй життя.
"Тварина, як повідомляється, відбулася лише дуже сильним переляком. І додатковими смаколиками на честь нового дня народження", - зазначає видання.
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